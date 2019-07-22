СНБО рассматривает введение санкций за выдачу паспортов РФ на Донбассе

В Украине рассматривают возможность введения национальных санкций на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, передает УНН.

"Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы, конечно, не оставим это так", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения санкций за паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин 17 июля расширил действие указа о паспортизации Донбасса на весь регион.