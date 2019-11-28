СНБО разрабатывает пять сценариев реинтеграции Донбасса - Данилов

В СНБО уверяют, что в основе всех сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса лежат интересы Украины.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины рассматривают пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

Об этом заявил председатель СНБО Алексей Данилов.

По его словам, работа над способами реинтеграции Донбасса продолжается, и на данный момент детали сценариев засекречены.

Данилов добавил, что Украина обязательно вернет временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и аннексированный Крым.

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- Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами.

К слову, ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал первый шаг для реинтеграции Донбасса.