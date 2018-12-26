СНБО собирается на заседание по военному положению

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сегодня проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос продления военного положения.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Администрации президента.
По словам источника, заседание СНБО ориентировочно начнется в 14:00. Совет нацбезопасности и обороны заслушает доклад военных о текущей ситуации.
"На сегодня есть намерения не продолжать военное положение. Но, насколько нам известно, ситуация складывается не очень утешительная. Все будет зависеть от того, что скажут военные", - сообщил источник.
Отметим, сегодня истекает срок военного положения, объявленного в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко назвал предварительные итоги военного положения. По его словам, Украине удалось нарастить воздушные силы на российском направлении.
Ранее также стало известно, что с начала действия военного положения в Украину не пропустили более 1,5 тыс. россиян.