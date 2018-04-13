СНБО введет аналогичные американским санкции против России - Турчинов

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос о введении санкций против России, аналогичных американским, на заседании на следующей неделе, заявляет секретарь СНБО Александр Турчинов.

"По поручению президента на следующей неделе состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, где будут продолжены санкции, которые существуют сегодня, против России, и продублированы санкции, к которым прибегли США и другие европейские, страны", - сказал Турчинов, выступая на Киевском форуме 13 апреля.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских олигархов.

6 апреля Министерство финансов США ввело новые санкции против 24 российских чиновников и олигархов и 14 компаний, принадлежащих соседнему государству, и приближенным к Кремлю олигархам.

В России 9-10 апреля наблюдалось падение фондового рынка и национальной валюты. Таким образом инвесторы продолжают реагировать на введенные США санкции.