"Сняли, что было": Разумков пояснил, почему для школы Слуги народа выбрали самый дорогой отель Трускавца

Глава президентской политсилы, партии Слуга народа, Дмитрий Разумков пояснил, почему для занятий в "школы депутатов" был избран Rixos Prykarpattya - самый дорогой отель популярного украинского курорта Трускавец.

"Сняли то, что у нас была возможность снять. Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей", - заявил он в комментарии порталу ЛБ.

К слову, в Rixos Prykarpattya стоимость номера за сутки стартует от 3,6 тысячи гривен.

Напомним, ранее почетный президент Киевской школы экономики и первый заместитель главы наблюдательного совета НБУ Тимофей Милованов заявил о том, что в Трускавце новоиспеченные нардепы от партии президента прослушают курс лекций от ведущих преподавателей этого вуза и опытных специалистов.

Напомним, партия президента Владимира Зеленского Слуга народа с громадным отрывом выиграла досрочные выборы в Верховную Раду 2019. Кандидатов от нее поддержали 43,16% украинцев, пришедших на участки.