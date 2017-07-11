Снятие иммунитета с нардепов: Рада решила работать до упора

Верховная Рада решила работать пока не рассмотрит все представления прокуратуры на привлечение депутатов к уголовной ответственности. Такое предложение спикера Андрея Парубия поддержали 233 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Парубий отметил, что речь идет о пяти представлениях, по которым есть заключение регламентного комитета парламента.

Ранее сегодня сообщалось, что Генеральный прокурор Юрий Луценко не может приехать в Верховную Раду раньше 16:00. Депутаты заблокировали трибуну.

По регламенту, представление прокуратуры на депутата Рада должна рассмотреть не позднее чем через семь дней после заключения регламентного комитета. Заключение регламентного комитета по депутату Евгению Дейдею было направлено спикеру во вторник, 4 июля. По депутату Олесю Довгому в среду, 5 июля.

Чтобы решение Рады о лишении депутатов иммунитета нельзя было оспорить в суде, нужно или рассмотреть эти два представления до четверга, 13 июля, или принять отдельное решение о том, что голосование по всем представлениям прокуратуры переносится на четверг.

Представления по пяти народным депутатам регламентный комитет уже рассмотрел. Представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Михаила Добкина комитет рассмотрит в среду, 12 июля.

Речь идет о представлениях ГПУ по Олесю Довгому (Воля народа), Бориславу Розенблату (БПП), Михаилу Добкину (Оппозиционный блок), Евгению Дейдею (Народный фронт), Андрею Лозовому (Радикальная партия) и Максиму Полякову (Народный фронт).