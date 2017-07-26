Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступит в силу 1 сентября

Официальный журнал Европейского Союза опубликовал сообщение о вступлении в силу соглашения между Украиной и ЕС. Согласно ему, соглашение вступает в силу 1 сентября 2017 года.

"Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с одной стороны и Украиной с другой, подписанное в Брюсселе 21 марта 2014 года и 27 июня 2014 года, вступает в силу 1 сентября 2017 года в соответствии со статьей 486(2) соглашения, поскольку последний инструмент ратификации или согласования был передан 11 июля 2017 года", - говорится в сообщении.

30 мая 2017 года Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации Украина-ЕС.