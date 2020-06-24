Сьогодні немає питань, що потребують проведення всеукраїнського референдуму

Сьогодні немає глобальних питань, які стали би предметом всеукраїнського референдуму, вважає голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я думаю, що сьогодні глобальних питань, які потрібно було б виносити на референдум, поки що немає", - заявив Разумков в інтерв'ю "UA: Українське радіо", оприлюдненому в середу.

На думку спікера, питання доступу іноземців до ринку землі доцільно порушувати на референдумі, коли будуть зрозумілі всі плюси й мінуси роботи ринку землі.

"Якщо ми говоримо з вами про землю, я думаю, що це точно не перше питання, яке має розглядатися на всеукраїнському референдумі, тому що воно дискусійне сьогодні. Ми ухвалили той законопроект, який дасть можливість провести тест - у нас буде час до 2024 року подивитися, як працюватиме, якщо будуть знайдені якісь помилки, їх треба буде виправити для того, щоб, коли ми підійдемо до відкритого ринку, ми розуміли всі можливості. Й тільки ближче до того часу варто проводити референдум з питань доступу іноземців (до продажу землі - ІФ)", - зазначив Разумков.

Голова парламенту наголосив, що йому як голові Верховної Ради на референдумі цікаво було б дізнатися позицію людей про відповідальність народних депутатів за виконання своїх обов'язків.

"Мені була б цікава позиція громадян (і я переконаний, що вона в багатьох питаннях збігалася б з моєю) про невідвідування роботи та про кнопкодавство, щоб це каралося втратою мандата", - сказав Разумков.

Разумков припустив, що питання, яке він виніс би на референдум, приблизно звучало б так: "Чи повинен народний депутат втрачати можливість працювати далі в разі кнопкодавства або невиконання своїх обов'язків, зокрема й роботи в сесійній залі".