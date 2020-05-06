Сьогодні очікується указ про призначення Саакашвілі на нову держпосаду - Бутусов

06 мая 2020, 10:36
 Политика Источник: УНИАН

Зеленський дає Саакашвілі державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики, зазначає журналіст Юрій Бутусов.

Указ президента про призначення Міхеїла Саакашвілі секретарем Національної ради реформ очікується вже сьогодні.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, президент Зеленський має намір розширить повноваження Саакашвілі - він отримає право брати участь у засіданнях Кабінету міністрів.

Також буде уточнена періодичність зборів Нацради з реформ - не рідше 1 разу на місяць.

"Тобто Зеленський дає Саакашвілі державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики, яку Саакашвілі зможе модерувати, ну і необмежені тепер можливості коментувати будь-які державні питання на телеканалах. Так, статус віце-прем'єра, який Саакашвілі відмовилися давати депутати, більш значимий, але доступ до інформаційного простору забезпечено прекрасний", - зазначає журналіст.

"За даними джерел Цензор.Нет, близьких до Михайла Саакашвілі, він не планує на перший час якихось різких політичних рухів, конфліктів. Його завдання - визначити свій порядок денний. Глобально це будуть теми, пов'язані з дерегуляцією. Зеленський не визначив якоїсь чіткої стратегії для Саакашвілі, тому руки у екс-президента Грузії розв'язані", - уклав Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Саакашвілі заявив, що отримав від президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єр-міністром з питань реформ.

За даними ЗМІ, у фракції "Слуга народу" після довгих переговорів вдалося зібрати 140-170 голосів за призначення Саакашвілі. Після цього Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з реформ.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі може увійти в Національну раду реформ

Источник: УНИАН
 
 
 