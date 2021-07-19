Сьогодні Президент України з робочим візитом відвідає Грузію

19 липня 2021 року Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Грузії з метою започаткування діяльності формату "Асоційованого тріо" України, Грузії й Молдови на рівні глав держав.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Лідери трьох країн підпишуть Декларацію саміту "Асоційованого тріо" та проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

У межах візиту глава Української держави також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Республіки Молдова Майєю Санду та президентом Європейської ради.

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