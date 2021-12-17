Сьогодні Рада заслухає Шмигаля щодо ситуації в країні

17 декабря 2021, 10:30
 Политика Источник: Українські новини

Верховна Рада у п'ятницю, 17 грудня, заслухає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо соціально-економічної ситуації в Україні та заходів уряду щодо вирішення проблемних питань.

Про це йдеться у порядку денному, передають Українськi Новини.

Засідання розпочнеться з години запитань до Кабінету Міністрів, де Рада заслухає Шмигаля.

Далі парламентарі розглянуть проєкт постанови No6406 про відзначення пам'ятних дат та ювілеїв у 2022-2023 роках та No6438 про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Ради, на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил.

У другому читанні Рада розгляне законопроєкти No4577 про державну підтримку сфери спорту, No5641 про військову освіту та науку, No2064 про стимулювання розвитку виноградарства в Україні, а в першому - No6265 про внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (Про усунення технічних та логічних неузгодженостей).

Для включення до порядку денного та прийняття рішення зазначені проєкти постанов No6413 та 6414 про зміну розміру іменних стипендій Ради та уточнення окремих термінів.

Источник: Українські новини
 
 
 