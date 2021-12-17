Сьогодні Рада заслухає Шмигаля щодо ситуації в країні

Верховна Рада у п'ятницю, 17 грудня, заслухає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо соціально-економічної ситуації в Україні та заходів уряду щодо вирішення проблемних питань.

Про це йдеться у порядку денному, передають Українськi Новини.

Засідання розпочнеться з години запитань до Кабінету Міністрів, де Рада заслухає Шмигаля.

Далі парламентарі розглянуть проєкт постанови No6406 про відзначення пам'ятних дат та ювілеїв у 2022-2023 роках та No6438 про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Ради, на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил.

У другому читанні Рада розгляне законопроєкти No4577 про державну підтримку сфери спорту, No5641 про військову освіту та науку, No2064 про стимулювання розвитку виноградарства в Україні, а в першому - No6265 про внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (Про усунення технічних та логічних неузгодженостей).

Для включення до порядку денного та прийняття рішення зазначені проєкти постанов No6413 та 6414 про зміну розміру іменних стипендій Ради та уточнення окремих термінів.