Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення

8 травня в Україні відзначається День пам'яті та примирення, в який проходить безліч пам'ятних заходів, пов'язаних з вшануванням пам'яті десятків мільйонів жертв Другої світової війни.

Так, 75 років тому в цей день антигітлерівська коаліція прийняла акт про беззастережну капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні.

Також 8 травня щорічно в багатьох країнах Європи і США вшановують пам'ять жертв Другої світової війни.

Зазначимо, що в Україні святкування перемоги над нацизмом та вшанування пам'яті загиблих вперше відзначали два дні, 8-9 травня, в 2014 році. А у 2015-му президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення в Україні Дня пам'яті і примирення.

Символом Дня пам'яті і примирення став червоний мак - у багатьох західних країнах він є даниною пам'яті жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів після 1914-го року. Також вихідним днем в Україні традиційно залишається 9 травня - День перемоги.

Щорічно в Україні в ці два дні проводиться безліч пам'ятних масових заходів, однак цього року через карантин їх організовувати не будуть.