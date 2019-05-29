Соратник Авакова предупредил Зеленского о потенциальной опасности Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили отплатит президенту Владимиру Зеленскому той же монетой, что и предыдущему главе государства

Такое мнение высказал народный депутат фракции "Народный фронт", близкий соратник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко, передает "ДС".

"Президент Владимир Зеленский принял решение вернуть Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Вернувшись в Украину, Михаил Саакашвили сначала подвергнет беспощадной критике Петра Порошенко и сделает все, чтоб понизить его рейтинг на парламентских выборах. А затем отплатит действующее президенту той же монетой, что и предыдущему за все добро, что тот сделает для него", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, "то, что Зеленский не боится критики в свой адрес со стороны Саакашвили", - положительный момент.

"В том, что такая критика будет - не сомневаюсь. Будет ли Михаил снова назначен на высокие государственные должности снова? Время и рейтинг президента покажут", - резюмировал соратник Авакова.

Напомним, накануне. 28 мая, президент Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которого его лишил бывший президент Петр Порошенко. Сам Саакашвили утверждает, что не имеет в Украине политических амбиций.

Сегодня во второй половине дня Саакашвили намерен вернуться в Украину.