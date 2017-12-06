Соратника Саакашвили Дангадзе арестовали без права на залог

Печерский суд принял решение арестовать соратника лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Решением Печерского суда Севериона Дангадзе арестовано на 60 суток без альтернативы внесения залога (ст. 110, ч. 2 не предусматривает альтернативы залога)", - написала она.

Таким образом Дангадзе обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц".

Соратнику Саакашвили грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины будет ходатайствовать о безальтернативном аресте Сивериона Дангадзе по обвинению в государственной измене и содействии участникам преступной группировки.

"Завтра, очевидно, состоятся суды, на которых мы будем ходатайствовать о безальтернативном аресте Дангадзе, который подозревается по ст. 256 и 110 (госизмена, санкция по этой статье не предусматривает другой меры пресечения, кроме ареста). Господину Саакашвили будет предъявлена 256 статья, без 110, санкция по которой позволяет нам, и мы намерены завтра это сделать в суде, ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте с электронным браслетом", - заявил генпрокурор Юрий Луценко во вторник, 5 декабря.

В то же время Луценко сообщил, что во время обысков дома в Дангадзе был обнаружен паспорт гражданина Украины Михаила Саакашвили, который будто исчез.

Сам Дангадзе был задержан при попытке покинуть Украину, у него были изъяты документы, свидетельствующие о получении средств от беглого соратника экс- президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко.