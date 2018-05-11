Соратники Порошенко через Онищенко договаривались о должностях и голосованиях - СМИ

Ближайшие соратники Петра Порошенко народные депутаты Игорь Кононенко, Сергей Березенко и финансовый советник президента Макар Пасенюк договаривались через беглого народного депутата Александра Онищенко о назначении на различные государственные должности и голосовании за законопроекты в обмен на деньги, говорится в новом эксклюзивном расследовании "Слидство.инфо" под названием "Клуб Книголюбов".

Журналисты встретились с Онищенко во Франции.

"... [Он] позволил перефотографировать сотни сообщений с его телефона, в которых говорится о назначении на различные государственные должности и голосования за ряд законопроектов в обмен на щедрую оплату", - рассказывают журналисты.

В разговоре с ними Онищенко признал свое участие в коррупционных схемах, но настаивал, что делал это по согласованию с Порошенко и его окружением.

"Чем больше я для него делал, тем больше ему хотелось. В конце концов, он начал давать такие задания, которые я не мог выполнить", - рассказал нардеп- беглец.

В частности, одной из основных задач Онищенко было посредничество между Порошенко и Тимошенко, по крайней мере с 2014 по 2016 годы.

"Именно в то время президенту надо было проводить через Раду немало законов и утверждать назначения нужных кандидатур. Недостаток голосов президентской силы как раз и могла обеспечить парламентская фракция "Батькивщина", возглавляемая давней оппоненткой и соперницей Порошенко", - поясняют журналисты.

По их словам, якобы именно через посредничество Онищенко окружение президента передавало информацию, за что нужно проголосовать, а после положительного результата через него же осуществлялся расчет.

В переписке использовали набор специальных терминов:

Онищенко рассказал, как при его посредничестве Алексей Маловацкий получил достаточно голосов в парламенте и стал членом Высшего совета юстиции (сегодня это Высший совет правосудия). Напомним, парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" выдвинула Алексея Маловацкого, который до этого работал в избирательном штабе Порошенко, кандидатом в члены ВСЮ, но по квоте Верховной Рады.

"Его избрание существенно увеличило бы влияние президента на сегодня единственный орган, который может отстранить, уволить или позволить арестовать любого судью", - отмечается в расследовании.

По словам Онищенко, через его посредство президентская фракция искала голоса во фракции "Батькивщина" в поддержку Маловацкого. Тогда депутаты проголосовали за его кандидатуру и он стал членом Высшего совета юстиции. Из фракции "Батькивщина" за него проголосовали Юлия Тимошенко и еще 10 ее однопартийцев. Против кандидатуры Маловацкого тогда выступал лишь Сергей Власенко.

"Я категорический противник того, чтобы в Высший совет правосудия назначали не просто ребят, которые носят за Петром Алексеевичем портфель, а ребят, которые носят портфель за ребятами, которые носят портфель за Петром Алексеевичем", - объяснял народный депутат, почему не голосовал за это решение - "Это абсолютно политический назначенец".

В то же день голосования Онищенко написал сообщение Сергею Березенку:

"Документы получили" (Напомним, что "документы" - термин, который в переписке означает "деньги").

Тогда Тимошенко объяснила свое голосование тем, что ее коллеги в качестве членов тогдашней коалиции верили в президентских кандидатов.

"А на вопрос, не голосовала ли ее фракция за обещание вознаграждения, Тимошенко и вообще возмутилась:" Нет, категорически нет! Этого не может быть! ", - рассказали журналисты.

Кроме того, Онищенко рассказал о том, как 13 марта 2015 года получил сообщение от Сергея Березенко с просьбой пообщаться с Тимошенко для поддержки градостроительного закона.

"Это не политика. Рабочая просьба. Оттанцую", - говорится в сообщении.

Журналисты напоминают, что Березенко не раз связывали со сферой градостроительства. Прежде чем попасть в Верховную Раду, он возглавлял Государственное управление делами, или ГУД - масштабную структуру, которая за бюджетные деньги занимается бытом и потребностями украинских чиновников.

"За время его управления ведомством почти 7 гектаров государственной земли в Киеве переданы под частную застройку. Еще раньше Березенко был депутатом Киевсовета от "Блока Леонида Черновецкого". Эта политическая сила тоже отметилась скандальным раздачей столичной земли... Сергей Березенко и его коллега по фракции Игорь Кононенко, как и оппозиционерка Юлия Тимошенко, отвергли обвинения о покупке голосов фракции "Батькивщина". А пресс-служба Макара Пасенюка вообще отвергла существование переписки с Онищенко и призвала не распространять недостоверную информацию", - рассказали журналисты.

На завершение журналисты пообещали в ближайшее время опубликовать полный архив переписки Онищенко.

Напомним, в апреле Александр Онищенко обнародовал часть аудиозаписи "разговора с Порошенко", касающегося экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. По словам Онищенко, на встрече в январе 2016 года он докладывал гаранту о своей поездке к Злочевскому и обсуждал предложение относительно заключения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" и другими государственными компаниями.

Пресс-служба администрации президента Украины назвала "фейком" и отказалась комментировать обнародованную Онищенко запись. В свою очередь НАБУ сообщило о готовности изучить записи, сделанные беглым депутатом, если он предоставит в распоряжение детективов их оригиналы.

Напомним, Онищенко является подозреваемым в деле о хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргаздобычей". По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016-го члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами в размере свыше 1,6 млрд и нанесли "Укргаздобыче" ущерб на сумму более 740 млн гривень.

Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Семь из них, включая Онищенко, находятся в розыске, обвинительные акты в отношении 18 лиц направлены в суд, в отношении семи лиц вступил в силу обвинительный приговор.

По материалам: Слідство.інфо