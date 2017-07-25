Соратницы Надежды Савченко. Кто снялся в рекламном ролике? (фото)

На минувшей неделе внефракционный нардеп Надежда Савченко сообщила, что Минюст зарегистрировал ее новую политсилу, и презентовала рекламный ролик, в котором кроме самой Надежды и ее сестры Веры снялись еще две женщины. Скриншот этого видео спровоцировал в соцсетях волну фотожаб.

"ГОРДОН" выяснил, кого сестры Савченко взяли в соратницы.

"Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" - пятая политическая сила, с которой внефракционный нардеп связывает свое имя.

В Верховную Раду Савченко прошла по списку "Батьківщини"; в ноябре 2016 года заявила о готовности сформировать общественную организацию "Народний рух" и в перспективе "завести ее" в Верховную Раду; в декабре представила общественную платформу РУНА, но подчеркнула, что это не политический проект; в апреле 2017 года нардеп сообщила, что стала главой партии НАСТУП и отметила, что партия теперь будет называться "Общественная платформа Надежды Савченко".

19 июля официальный сайт политика сообщил, что 17 июля Минюст зарегистрировал партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

В Едином реестре юридических лиц указано, что сведения о партии Савченко внесены в него 3 марта 2016 года (проверить это можно по идентификационному коду юрлица 40350361), а сама нардеп зарегистрирована главой партии 29 июня 2017 года. Возможно, когда Савченко заявила о регистрации партии в Минюсте, речь шла о перерегистрации партии с новым руководителем и фактическом дне получения документов об этом.

Новость о регистрации партии на сайте политсилы проиллюстрировали рекламным роликом, который был выложен на YouTube еще 8 июля.

Резонанс в сети вызвал не сам ролик, а стоп-кадр из него. На зрителя без улыбки смотрят четыре женщины: сама Савченко, ее сестра Вера, Ирина Юзик и Татьяна Проторченко.

Сестры

Савченко украинской аудитории знакомы давно, о двух других участницах партийного ролика "ГОРДОН" собрал информацию в открытых источниках. Обе они сейчас являются штатными помощницами нардепа Надежды Савченко, информация об этом опубликована в карточке депутата на сайте парламента.

Татьяна Проторченко

Представлена в ролике как экономист и политический эксперт.

Комментировала новости о Савченко в качестве ее пресс-секретаря.

Татьяне Проторченко - 33 года, она родом из Гостомеля Киевской области.

В апреле этого года Проторченко поучаствовала в акции протеста против строительства многоэтажки в Гостомеле. В сюжете телеканала "Правда.ТУТ" она подписана как "местная жительница".

В июле на круглом столе в Луцке Проторченко была заявлена как заместитель главы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", о мероприятии писал портал "Волинь Info".

На президентских выборах 2010 года Проторченко была представителем от кандидата Сергея Тигипко в Окружной избирательной комиссии на округе No96, сведения об этом опубликованы на сайте Центризбиркома.

На портале ЦИК также указано, что в 2012 году она баллотировалась в парламент от Политической партии малого и среднего бизнеса, получила 223 голоса (0,25% голосов на 95-м округе с центром в Ирпене). В качестве кандидата в народные депутаты Проторченко подавала декларацию, в которой сказано, что у нее есть автомобиль Chery QQ 2008 года выпуска, что в 2011 году кандидат получила 24 тыс. грн дохода как физическое лицо- предприниматель и 17 тыс. грн помощи по безработице. Также в 2011 году Проторченко выплатила 5 тыс. грн кредита. Банковских счетов и недвижимости она не декларировала.

В 2014 году она была зарегистрирована Центризбиркомом доверенным лицом кандидата в народные депутаты Веры Савченко на внеочередных парламентских выборах. Официальным местом работы Проторченко на сайте ЦИК указано частное предприятие "БК-Будреммонтаж". Сестра Надежды Савченко баллотировалась от "Батьківщини" по одномандатному округу No98 в Киевской области с центром в Яготине, заняла третье место, набрав чуть больше 7% (6655 голосов).

В документах ЦИК отмечается, что Проторченко имеет высшее образование, но не указано, какой именно вуз она окончила.

Ирина Юзик

На видео подписана как правозащитник и общественный деятель.

Юзик работала в газете Львовского городского совета "Ратуша", на сайте издания в разделе "Контакты" она и сейчас указана как действующий журналист.

Юзик 30 лет, она окончила факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. В качестве одного из предыдущих мест работы в Facebook отметила львовское отделение партии "Батьківщина".

На сайте "Кто есть кто в украинской журналистике" на странице Юзик сказано, что с 2008 года она работала пресс-секретарем Львовской областной организации партии "Христианско-демократический союз", с этого же года является членом Национального союза журналистов Украины.

В пункте "творческие достижения" Юзик указала, что награждена фондом Рината Ахметова "Развитие Украины" за активное участие во Всеукраинском конкурсе публикаций "Остановим туберкулез вместе", а также получила награду от ОАО "Львовская пивоварня" за участие в конкурсе на лучший рекламный ролик львовского пива.

В марте 2016 года львовская новостная программа НТА рассказала о поездке львовских активисток, в том числе и Юзик, в Ростов-на-Дону на суд по делу Савченко. В титрах Юзик подписали как "близкую подругу Савченко", в сюжете журналисты отмечают, что это была не первая ее поездка к Савченко в Россию.

После обмена Савченко и возвращения ее из России Ирина Юзик опубликовала в соцсети фото "ночных посиделок" с Надеждой.

"Меня часто спрашивали, есть ли у меня фото с Надей до... Мы как-то делали, у меня дома, она специально принесла летную фуражку и сказала "для фоток". Затем эту карту памяти я случайно стерла, у меня такое было только дважды за жизнь, один раз это была фотосессия с Надей и ее фуражкой. Ну вот, теперь у меня есть фото с Надей. Такие себе девичьи посиделки до глубокой ночи. Нынешняя ночь не для сна..." - написала Юзик 26 мая 2016 года.

Тогда же Юзик сообщила в комментариях, что в "Ратуше" уже не работает. С июля 2016 года она стала помощником нардепа Надежды Савченко на общественных началах.

"Получила удостоверение. Теперь могу официально объявить о своем новом месте работы. С июня 2016-го я - помощник народного депутата Надежды Савченко (на постоянной основе). Ко мне можно обращаться за комментариями Надежды, уточнять информацию о ней, ее решениях-действиях, можно передавать через меня обращения, можно информировать меня о подводных течениях и опасных нормах в законопроектах, которые стоят на повестке дня в Верховной Раде. Не ограничиваю себя каким-то одним направлением, потому что работы ой как много. Очень прошу не заваливать мелкими эгоистичными просьбами (руки не до всего сразу дойдут) и высокопарными предложениями "знаю, как спасти Украину, необходима личная встреча с Надеждой". Не меняю свое постоянное место жительства на столицу, буду жить на два города. У нас есть желание работать по-настоящему, а не имитировать работу. Есть опыт - у каждого свой и весьма неплохой. И совесть", - заявила Юзик в Facebook.

В интервью Савченко, комментируя первую пятерку своей новой партии, заявила, что в нее входят в том числе "Татьяна Проторченко - человек, который не был в политике, Ирина Юзик, которая не была в политике, а является общественным деятелем".

Татьяна РАЙДА

Заместитель главного редактора

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