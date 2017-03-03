Составлен протокол о задержании Насирова, - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник отрицает нарушение процедуры объявления подозрения главе ГФС Романа Насирову

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Эспрессо.TV.

"На сегодняшний день составлен протокол о задержании Насирова, объявлено о подозрении в совершении преступления. Я хочу снять все манипуляции, что там кто-то что-то нарушил (во время оглашения подозрения, - ред.). Подчеркиваю, что все действия детективов и прокуроров были законные", - заявил Сытник.

Он подчеркнул, что прокуратура намерена ставить вопрос о взятии под стражу Насирова.