Состоялась внеплановая видеоконференция Трехсторонней контактной группы - Олифер

Состоялась внеплановая видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, Совместного центра контроля и координации, а также приглашенными представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщила пресс- секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

"Донецкая фильтровальная станция повреждена, тысячи людей остались без воды. Это последствия нарушения режима прекращения огня. Для обеспечения проведения ремонтных работ Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДО обеспечить режим тишины", - сообщила она.

Олифер добавила, что трехсторонняя контактная группа призвала ОРДО провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля ОБСЕ и захватом беспилотника ОБСЕ.

"Трехсторонняя контактная группа подтвердила обязательства, взятые на себя в ходе заседания 15 февраля 2017 года в Минске", - отметила она.

24 февраля боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Персонал был эвакуирован, а руководство приняло решение остановить работу.

Глава Донецкой обласной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщал, что снарядом на станции был перебит хлоропровод, но резервуары с хлором остались целы. Хлоропровод, по его словам, запаян и экологическая катастрофа не грозит.

Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой, которая подконтрольна правительству Украины и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками городам: Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

