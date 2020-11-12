Соцiологiчна група "Рейтинг" опублікувала нові парламентські рейтинги

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" на початку листопада показали, що у парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готову підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

За партію "Опозиційну платформа - За життя" готові віддати голоси 17,1%, партію "Європейська солідарність" - 15,4%, "Батьківщина" - 8,0%, "За майбутнє" - 4,5%, партію "Сила і честь" - 4,3%, Радикальну партію Ляшка - 4,3%, УДАР Віталія Кличка - 3,7%, "Голос" - 3,6%, партію "Свобода" - 3,5%, партію Шарія - 3,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,1%. Рейтинг інших політичних сил - менше 3%.

Партія "Слуга народу" зберігає сильні позиції в південних регіонах. "Опозиційна платформа - За життя" має перевагу у південно-східних, "Батьківщина" - центрально-західних, "Європейська солідарність" у західних та у Києві, "За майбутнє" - у західних.

За партії "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Голос" та партію Шарія частіше голосують мешканці міст. Водночас, партії "Батьківщина", "За майбутнє", Радикальна партія Ляшка мають вищу підтримку серед мешканців сільських територій. У партії "Слуга народу" електорат відносно рівномірно розподілений за типом поселення.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%

Терміни проведення: 2-3 листопада 2020 р.

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