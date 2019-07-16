Соучредитель monobank Дубилет назначен советником Баканова

Соучредитель monobank и экс-директор "Приватбанка" по информационным технологиям Дмитрий Дубилет назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, сообщает "Интерфакс-Украина".

Информацию о назначении Дубилета агентству подтвердили в украинской спецслужбе.

Сам Дубилет в своем Facebook сообщил о том, что ему предложили принять участие в нескольких антикоррупционных проектах в Украине, в которых он участвует как эксперт по информационным технологиям.

"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься monobank и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее", - отметил он.

По словам Дубилета, Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии - лучший способ борьбы с нею.

По материалам: Интерфакс-Украина