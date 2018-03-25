Совет добропорядочности больше не будет оценивать судей - его "технично вытеснили"

Общественный совет добропорядочности заявил, что прекращает участие в процессе квалификационного оценки судей.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОСД за 25 марта.

"На судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей Украины устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности. Чтобы общественность не препятствовала такой деятельности, Комиссия своими изменениями в Регламент оценки судей технично "вытеснила" ОСД из одного из главных этапов судебной реформы - переаттестации судей", - заявили в ОСД.

В связи с этим Совет решил "прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса".

В ОСД отметили, что ВККС хочет переаттестовать всех 6000 украинских судей меньше, чем за год.

"23 марта одна из коллегий ВККС за 1,5 часа успела провести собеседования с 9 судьями. Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование - это конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении "реформы", - заявили в Совете.

Представители ОСД уверены, что в результате этого в обновленных судах "окажутся и судьи Майдана, и судья, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает нацбезопасности страны, и судьи, состояние которых не соответствуют декларируемым доходам, и судьи, причастные к принятию решений, которые стали предметом рассмотрения ЕСПЧ".

Как известно, Общественный совет добропорядочности является органом, который должен способствовать Высшей квалификационной комиссии судей Украины в оценке соответствия судей или кандидатов на должности судей требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Вывод ОСД о несоответствии судей и кандидатов на должности судей таким требованиям включается в судейское досье.