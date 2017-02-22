Совет ЕС до конца месяца утвердит механизм приостановки безвизового режима с Украиной

В среду, 22 февраля, Совет Европейского союза назначил дату утверждения механизма приостановления безвизового режима и визовой либерализации для Украины - это произойдет уже 27 февраля.

Об этом сообщил написал брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем аккаунте вTwitter.

"Послы ЕС дали зеленый свет механизму приостановления безвизового режима и визовой либерализации для Грузии. Министры ЕС одобрят это 27 февраля для Украины", - написал Йозвяк в своем Twitter.

Немногим ранее Европейский парламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 14 февраля, в Страсбурге депутат Европарламента от Нидерландов Йоханнес Ван Бален в ходе обсуждений ситуации в Украине выразил надежды на то, что Нидерланды завершат ратификацию Соглашения об ассоциации ЕС - Украина в ближайшие два-три месяца.