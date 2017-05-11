Совет ЕС одобрил предоставление безвизового режима Украине

Министры сельского хозяйства стран Евросоюза 11 мая одобрили предоставление безвизового режима для Украины. Следующим этапом в получении визовой либерализации Украиной будет подписание соответствующего решения главой Европарламента и главой страны-председателя в ЕС.

Ранее сообщалось, что Совет послов Евросоюза одобрил решение по предоставлению Украине безвизового режима.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев. По материалам: Интерфакс-Украина