Совет ЕС официально снял санкции с Лукаш и Клюева

Совет Европейского Союза 5 марта продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сообщников. В то же время в отношении двух лиц не продлены.

"Совет ЕС продлил до 6 марта 2019 года замораживание активов для 13 человек, признанных ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребления служебным положением, что влечет убытки украинским государственным фондам. Ограничительные меры против двух человек не были продлены", - говорится в сообщении на сайте Совета Евросоюза.

Отметим, что речь идет о бывшем министре юстиции Елене Лукаш и народном депутате Сергее Клюеве. В Совете ЕС сообщили, что решение базировалось на ежегодном обзоре принятых мер.

Правовые акты о продлении санкциях будут опубликованы в Официальном журнале 6 марта 2018 года.

Напомним, что 28 февраля стало известно, что послы ЕС исключил из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины времен Януковича Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.