Совет ЕС окончательно ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной

Совет Европейского Союза окончательно ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Решение было принято в рамках заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 сентября этого года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили во вторник в Брюсселе в Совете ЕС.

Президент Петр Порошенко в Facebook также сообщил, что завтра украинская власть вместе с лидерами ЕС скоординируют в Киеве пункты, "как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в Соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства".

"Соглашение об ассоциации было одним из ключевых требований и ожиданий Евромайдана. И я рад, что мы вместе общими усилиями смогли его достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против Соглашения об ассоциации, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение", - написал Порошенко, добавив "Украина обязательно будет в семье европейских народов - и в ЕС, и в НАТО".

Как сообщал УНИАН, 15 июня Нидерланды проинформировали Европейский Союз об окончательном принятии ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Таким образом, Соглашение об ассоциации Украина-ЕС ратифицировали все страны-члены ЕС.

29 июня документ одобрил Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС.