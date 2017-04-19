Совет ЕС подпишет безвизовый режим для Украины в мае - МИД

В министерстве ожидают, что подтверждение безвизового режима для Украины Комитетом постоянных представителей Европейского Союза состоится 26 апреля

В Европейском Союзе, скорее всего, подпишут внедрение безвизового режима с Украиной до 18 мая. Об этом сегодня на заседании правительства заявил первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент LIGA.net.

"26 апреля, скорее всего, Комитет постоянных представителей Евросоюза подтвердит результаты этого триалога европейской институции по предоставлению Украине безвизового режима. 11 мая, возможно, этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС, и в ближайшие даты, скорее всего, 15- 16 мая, возможно, 18 мая, состоится подписание", - сказал он.

Пристайко добавил, что безвизовый режим официально вступит в силу через 20 дней после публикации соответствующего документа.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила у себя в Facebook, что Брюссель подтверждает график получения Украиной безвизового режима, по которому до середины июня украинцы получат отмену виз с ЕС. "Надеюсь, некоторые депутаты, которые путают ВР и другие учреждения, его не сорвут", - добавила она.

6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление украинцам права путешествовать в страны Европейского Союза без виз. Украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС (исключая Ирландию и Великобританию), а также страны шенгенской зоны: Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.