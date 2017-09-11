Совет Европы осудил приговор заместителю главы Меджлиса Чийгозу

В Совете Европы осудили решение подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, в соответствии с которым был приговорен к 8 годам лишения свободы крымский татарин Ахтем Чийгоз. Об этом говорится в заявлении комиссара Совета Европы, передает телеканал "112 Украина".

По его словам, приговор заместителю главы Меджлиса противоречит обязательствам России согласно Европейской конвенцией о правах человека.

"Сегодняшнее решение в отношении Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымских татар, вынесенное российским судом в Крыму, трудно сочетается с обязательствами России по Европейской конвенции о правах человека", - пишет комиссар.

Он отметил, что согласно конвенции, "никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления в связи с каким-либо действием или бездействием, которое не являлось уголовным преступлением по национальному или международному праву в то время, когда это было совершено".

Комиссар подчеркнул, что после закрытия Меджлиса, что имело негативные последствия, приговор Чийгозу - это еще один удар по сложному положению крымских татар в Крыму.

Напомним, что в понедельник, 11 сентября, подконтрольный Кремлю верховный суд аннексированного Крыма приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам лишения свободы. Такое решение уже осудили президент Петр Порошенко и украинский МИД. Также ожидается, что приговор Чийгозу будет обжалован в ЕСПЧ.