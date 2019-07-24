Советником Зеленского стал человек, работавший с Порошенко, Ющенко и Кучмой

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который в разные периоды был советником предыдущего президента Петра Порошенко, главой офиса президента Виктора Ющенко (2006-2010) и заместителем руководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы (в конце 1990-х).

Об этом свидетельствует указ действующего президента, опубликованный на сайте главы государства.

Известно, что в октябре 2018 года Демченко был представителем Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Также до назначения советником Порошенко, в 2010-2014 годах Демченко работал заместителем министра иностранных дел, а в феврале 2014 года несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.

Кроме того, в разные периоды был вторым секретарем посольства Украины в США, консулом Украины в Стамбуле и послом Украины в Сербии и Черногории.

Напомним, ранее Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко.