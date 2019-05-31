Совладелец "Квартала" заявил, что войну на Донбассе "придумали политики, чтобы подзаработать"

Совладелец студии "Квартал-95" и родной брат первого помощника президента Украины Сергея Шефира Борис заявил, что войну на Донбассе "придумали политики, чтобы подзаработать".

Об этом он рассказал в интервью "Детектор медиа".

"Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все заработали, только нас разорили с вами", - заявил Шефир.

Он также выступил и против закрытия российского рынка для украинских товаров, в частности в области телекинопроизводства.

"Мы надеемся, что через два года российский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но наибольший удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны... Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты - это искусственная и уродливая штука", - подчеркнул совладелец "Квартала".

Ранее, Шефир сообщил, что принятый закон об украинском языке нужно отменить.

Об этом сообщил руководитель бюро Артем Сытник. По его словам, в агентство поступили заявления от около десяти не связанных между собой общественных организаций. Мол, компания сняла фильм "Я, ты, он, она", в частности, на средства государства - на русском языке, а затем дублировала на украинском. Это противоречит соглашению с Государственным агентством Украины по вопросам кино, которое выделит деньги.