Совместное патрулирование на Донбассе: в СНБО раскрыли подробности

В среду, 19 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал заявление о том, как должно проходить патрулирование границы на Донбассе. Об этом сообщает "Украина 24".

Так, он отметил, что патрулирование должно проходить, чтобы состоялись выборы по украинскому закону на украинской территории, чтобы прекратилась эта война.

Данилов отметил, что пограничники должны стоять на границе, Нацгвардия должна контролировать прилегающую территорию, а жители местных общин могли бы принимать участие в совместном патрулировании.

Есть наши пограничники, которые должны стоять на границе, есть наша Нацгвардия, которая должна контролировать прилегающую территорию, и есть жители местных общин, которые так же, по хорватскому примеру, могли бы принимать участие в совместном патрулировании. Но это не значит, что это будут боевики. Речь не идет о тех людях, которые имели оружие.

Данилов уточнил, что Украина не будет патрулировать с теми, кто убивал украинцев.

Есть представители местных общин, которые есть на тех территориях. Люди, которые имеют украинскую прописку, которые являются местными, имеют право принимать участие в таких патрулях. Мы будем понимать, что это за человек, чем он занимался в то время, когда была оккупация. Еще раз подчеркиваю - это не могут быть люди, которые убивали украинцев.

Секретарь СНБО заявил, что процесс совместного патрулирования границы будет осуществляться при согласовании с ОБСЕ либо другой международной организацией. Речь идет о том, что будут установлены протоколы, где будет обусловлено - кто и как должен патрулировать границу.