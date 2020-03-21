Союз олигархов и технократов: спасет ли Украину правительство Шмыгаля?

Вряд ли достаточно предсказуемая, но слишком стремительно и нарочито осуществленная замена Кабмина Алексея Гончарука на Кабмин Дениса Шмыгаля была проведена "под коронавирус". Хотя возможность того, что новое правительство сразу же попадет в ситуацию, целиком отличную от условий, в которых действовали все его предшественники, наверняка просчитывалась. Как бы там ни было, очередные "крепкие хозяйственники" потенциально могут справиться с кризисом лучше, чем "молодые реформаторы". Этим людям, плотно "завязанным" на украинский олигархат, предстоит теперь вести страну через карантинные и экономические рифы. А их патронов - крупнейших отечественных бизнесменов - попросили помочь своим бывшим менеджерам, о чем свидетельствует встреча Владимира Зеленского с этими самыми бизнесменами перед самым введением строгого карантинного режима. А как будут реагировать теперь обиженные "соросовские"? Как отнесутся к новым тенденциям в украинской власти западные партнеры нашей страны, протеже которых были громко свергнуты с вершины власти? Контракты.uа размышляют и над этими вопросами.

"Эти крепкие, но неоднозначные парни..."

В условиях, когда Украина с каждым днем все больше погружается во все большую пучину карантинной реальности и коронавирусной паники, обстоятельства недавней замены Кабинета министров становятся все более фактом из прошлого - из того времени, когда можно было размышлять о политических изменениях, не обращая внимания на апокалиптические сводки новостей. Тем не менее, именно этому правительству предстоит пройти с нами весь эпидемически-карантинный путь, каким бы долгим и тяжелым он не был. Кабинет Шмыгаля не сменят в течение этого времени - следовательно, на него падает вся тяжесть борьбы за физическое выживание украинцев и за поддержание экономики на время и после карантина.

На данный момент уже видим, что практически все публично озвученные инициативы нового правительства - от возможности подачи воды в оккупированный Крым до закрытия метро в Киеве и Харькове - вызывают очень неоднозначную реакцию. Второе правительство эпохи Зеленского начинает свою работу в условиях критики и недоверия, а степень ответственности у него на порядок выше, чем у предшественников, действовавших в "докарантинных" условиях.

"Верный солдат президента"

Впрочем, "мы говорим "Шмыгаль" - подразумеваем "Зеленский". "Как и предыдущее правительство, правительство Шмыгаля - это правительство Зеленского, - указывает политолог Андрей Смолий, - Только президент несет ответственность за всю эту премьерско-министерскую чехарду. Он сам подвел себя к такому уровню власти, который превратил его фактически, в конституционного монарха. Потому и ответственность за смену правительства, за подбор именно этих людей и за их действия, каковыми бы они ни были, целиком лежит на нем".

Более развернутую сравнительную характеристику новому Кабмину дает директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник. "Если правительство Гончарука можно было назвать правительством либералов- теоретиков, ориентированных на западных партнеров, то правительство Шмыгаля представляет таких же либералов, но практиков, ориентирующихся на национальный крупный бизнес. Это правительство более опытно, технократично, прагматично. Его представители пришли из реальных секторов экономики, а не со студенческой скамьи или из условного "коворкинга". Они знают, что на самом деле происходит в нашей экономике".

Так кто же теперь будет "спасать Украину"? Обзор персонального состава нового Кабмина уже был неоднократно проделан - но все-таки следует остановиться на некоторых особо показательных фигурах, связанных с теми или иными олигархами. Так, 17 марта министром экономики был назначен Игорь Петрашко, с 2013-го работавший заместителем гендиректора холдинга Ukrlandfarming опального ныне олигарха Сергея Бахматюка. Хотя после такого назначения возникает резонный вопрос - а долго ли продлится опала, если к коллегам Бахматюка по олигархическому "цеху" в тот же день напрямую обратился президент, призвав их взять на себя обеспечение отдельных регионов медицинским оборудованием для борьбы с вирусом? Тут уж не до вопросов репутации тех или иных персон: среди приглашенных на встречу с Зеленским был, к примеру, бывший владелец "Имэксбанка" Леонид Климов, к которому выставлены судебные претензии на 9 млрд грн со стороны государства, бывших вкладчиков и кредиторов. Казалось бы, как можно вообще обращаться за помощью к такому скандальному деятелю, но ведь обратились же. Так что не исключено, что и Бахматюк скоро будет каким-то образом прощен - в обмен на обещание скинуться на "спасение отечества".

Вот они - настоящие правители и возможные спасители Украины

Другой изгнанник, многолетний "венский узник" Дмитрий Фирташ, также, хотя и косвенно, имеет своего человека в правительстве Шмыгаля. Руслан Бортник считает представителем его интересов министра финансов Игоря Уманского. Эксперт напоминает, что в 2010 году никто иной, как Уманский (кстати, исполнявший и на тот момент обязанности министра финансов) предложил отменить постановление о переводе активов и пассивов банка "Надра" в "Родовид Банк". В итоге "Надра" выкупил Фирташ.

Уманского связывают и со скандальным соратником Петра Порошенко - Игорем Кононенко. В 2015 году тогдашний министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Кононенко буквально "навязал" ему заместителя - Уманского.

Более того - в новом правительстве оказался самый что ни на есть "порохобот". Это - министр Кабинета министров Олег Немчинов, еще недавно - более чем рьяный поклонник экс-президента, едко высмеивавший Зеленского и до, и после избрания последнего, и причислявший себя к "группе 25%" сторонников Порошенко. С 2017 года он работал госсекретарем Министерства молодежи и спорта, а ключевым для его назначения стало, безусловно, знакомство с Денисом Шмыгалем во время работы последнего во Львовской ОГА. Кроме того, оба они - львовяне, что, вместе с упомянутым выше Петрашко (уроженцем галицкого Стрыя), создает явное и очень сильное "львовское лобби" в новом правительстве. А это "лобби" является, в свою очередь, ответом на желание Зеленского видеть себя президентом всей Украины: вспомним, что Львовщина была единственной областью, где он проиграл выборы во втором туре.

Немчинов писал откровенно "порохоботские" посты, а теперь он - министр у Зеленского

"Я бы дал предварительную характеристику нынешнему правительству как "экспромт-команда", которой не хватает, прежде всего, внутренней целостности, - оценивает Кабмин Шмыгаля политолог Алексей Полтораков, - Ни правительство в целом, ни ключевые министры, за редким исключением, не имеют с собой надлежащим образом выполненного "домашнего задания" - предварительных наработок и рабочих стратегий для воплощения их в своей практической деятельности на государственных постах. В силу этого многие государственные процессы будут идти по инерции - во всяком случае, до тех пор, пока новоназначенные лидеры не начнут этому мешать своими неосторожными действиями".

Олигархический консенсус, обиженный Пинчук и демонический Ермак

Вообще, персональный состав нового Кабмина не просто пошатнул веру в то, что Зеленский "сломает систему" и избавится от олигархов (или хотя бы от некоторых из них), а полностью ее уничтожил. Ахметов, Бахматюк, Порошенко, Фирташ, Коломойский вкупе с бессменным Аваковым - все они получили свои квоты в правительстве Шмыгаля.

"Это правительство откровенного олигархического консенсуса. В нем представлены интересы основных олигархов плюс интересы самого Зеленского. Нельзя сказать, что это правительство, к примеру, Ахметова. Безусловно, Ахметов получил то, что ему нужно, не просто вернул, а усилил свои позиции, - указывает Андрей Смолий, - А вот Коломойский, на мой взгляд, в данный момент ориентируется больше на союз с Аваковым, чьим позиции еще более усилились сейчас, в условиях чрезвычайных мер. А, в целом, в отношении Коломойского мерилом будет дело "Привата", отложенное в связи с карантином".

Аналогичное мнение и у Руслана Бортника, но он дает более широкую картину, очерчивающую практически все центры влияния на новое правительство. "Если Кабмин Гончарука был балансом сил западных партнеров, Авакова, самого Зеленского, Коломойского и Пинчука, то Кабмин Шмыгаля "обнуляет" Пинчука и ослабляет влияние западных кураторов украинской политики, зато учитывает интересы ранее "отторгнутого" Рината Ахметова и параллельно усиливает позиции Коломойского. Аваков также сохраняет свое влияние, входя в "административный триумвират" с Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком, имеющим своих людей в новом правительстве как непосредственно, так и опосредовано".

Пинчук оскорблен и готов мстить

Как видим, единственным влиятельным игроком, полностью проигравшим от переформатирования правительства, является Виктор Пинчук. Его людей во втором Кабмине Зеленского попросту нет. А уход Святослава Вакарчука с поста председателя партии "Голос" только подтвердил, что дела Пинчука на данный момент весьма незавидны: он был откровенно "репрессирован" вместе с "соросовскими" - как основной протагонист влияния мировых финансовых кругов на Украину и политик, чьим проекты завязаны если не на Сороса, то и на Демократическую партию США.

"Теперь обиженные "младореформаторы", а также и сохраняющий определенное влияние, и уж точно не готовый сидеть сложа руки экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, заинтересованы в противостоянии новой политике Шмыгаля и Зеленского, - указывает Руслан Бортник, - Они, в частности, могут присоединиться к новым проектам, и, в первую очередь, к тем, которые будет раскручивать очередной "самый обиженный" из олигархов - Пинчук. К примеру, это может быть проект, который создается им под фигуру Олега Сенцова".

Пойдут ли "соросовско-пинчуковские" открытой "войной" на Зеленского и Шмыгаля? Ведь поводов для критики уже сейчас можно найти множество, начиная с чрезмерных, по мнению большого числа украинцев, карантинных мер, угрожающих гражданским свободам. Да и само по себе олигархическое наполнение нового правительства уже создает поводы для недовольства. А тут еще и глава президентского офиса Андрей Ермак подписывает, мягко говоря, спорные документы в Минске, признавая представителей ОРДЛО полноправной стороной переговоров. После этого внутри парламентской фракции "Слуги Народа" формализуется давно ожидавшийся раскол, пока еще являющийся расколом лишь де-факто, а разрывом де-юре. Новое объединение называется "Демократическая платформа", и является миксом проевропейски настроенных нардепов-либералов и части группы влияния Коломойского (фронтменом этих последних выступает Александр Ткаченко), который таким образом повышает ставки и открывает новый раунд борьбы за возобновление влияния на Зеленского. "Фрондеры" пока что утверждают, что верны президенту, но откровенно предостерегают его от следования решениям Ермака.

Ермак - единственный конкурент Авакова среди украинских топ-чиновников. Пока что их могущество примерно одинаково по сути, хотя и совершенно разнится по форме

"Среди тех, кто поставил свои подписи под декларацией о создании "Демплатформы", преобладают люди, "завязанные" в той или иной степени на условный "соросовский тренд". Этот тренд никуда не делся и не денется, он будет по-прежнему очень влиятелен в Украине, и его фронтменами могут стать как бывшие функционеры правительства Гончарука, так и какие-нибудь новые лица, - указывает Андрей Смолий, - Пока что видится, что обиженные Гончарук, Рябошапка, и, отдельно или в союзе с ними, Андрей Богдан, - начнут действовать активнее ближе к местным или же к досрочным парламентским выборам".

"Ситуация приближения местных выборов, действительно, видится достаточно благоприятной для запуска относительно новых политических проектов, - отмечает Алексей Полтораков, - Однако, пока окончательно не исчерпался ресурс электоральной поддержки "Слуг народа", ни один из них не имеет достаточного потенциала для набора серьезных показателей симпатий избирателей, конвертируемых в голоса по всей Украине. Скорее всего, речь идет пока что о тактических победах в отдельных, наиболее обработанных и "прикормленных" регионах.

Первая цель для атак "либерал-демократов" уже, как видим, четко обозначена - это Андрей Ермак, всемогущий "визирь" Зеленского, фактически - теневой вице-президент страны. Тем более, что Ермак, по сути, и "собирал" правительство Шмыгаля "из того, что было" - а было при этом слишком много "отказников", не желающих идти на "расстрельные" должности в столь трудный час.

"Тот же Тигипко и другие отлично понимали, что "младореформаторов" использовали и выкинули, и они абсолютно не хотели такой судьбы для себя, не хотели мараться ради спасения Зеленского и его непрофессиональной политики", - отмечает по этому поводу Смолий.

А вот Шмыгаля новоявленные блюстители демократии и европейского курса пока что не трогают, хотя тот представляет намного более легкую мишень для критики - ведь проблемы, которые стоят перед его правительством, практически неподъемны. Хотя, в случае более-менее успешного их решения, ставки очень высоки - Шмыгаль, "спася страну", сможет заслужить президентское доверие надолго, и оставаться в кресле до конца каденции Зеленского. Он может стать его Гройсманом. И тем самым даже потеснить влияние Ермака.

В случае успешного преодоления кризисных явлений в государстве, Шмыгаль может стать третьим центром силы в окружении Зеленского

"Не до жиру, быть бы живу"

При этом очень велика вероятность, что правительство Шмыгаля может потратить значительную часть своей каденции исключительно на обеспечение банального выживания в условиях карантинного и посткарантинного кризиса - с кардинально упавшей покупательской способностью, практически "умершим" малым и средним бизнесом, инфляцией, невозможностью или минимальными количеством внешних инвестиций и прочими апокалиптическими социально- экономическими характеристиками.

"Я бы назвал Кабмин Шмыгаля правительством "скорой помощи" - тем более, такое сравнение уместно теперь, в ситуации с карантином, - афористически отмечает Руслан Бортник, - Организация борьбы с вирусом стала первой и главной задачей этого правительства, но у него есть и иные - это тушение "социальных пожаров", оставленных Гончаруком - возврат долго по зарплате, нормальная индексация пенсий, преодоление дефицита госбюджета. Шмыгалю нужно, в целом, сохранить национальную экономику в условиях, когда мир оказался в кризисе, вызванном и вирусом, и очередным нефтяным шоком и общей рецессией". Потому, по мнению аналитика, деятельность нового Кабмина должна быть направлена на стимулирование внутреннего производителя, инфраструктурные проекты, на общую защиту рынка Украины, являющейся экспортно-ориентированной страной Необходима также и мягкая девальвация гривны. "Следует помнить, что в мае нас ждет очередной пик выплат по внешнему долгу - и его вряд ли отложат, несмотря на все проблемы с коронавирусом. В целом, нам нужно реструктуризировать наш внешний долг, чтобы выйти из очередной "пропасти" хотя бы на минимально достойном уровне", - рекомендует Бортник.

"Правительству Шмыгаля, в первую очередь, стоит не мешать двигаться тем процессам, которые пока идут без их влияния и вмешательства - начиная, скажем, с военной реформы, сотрудничества с ЕС и НАТО, - считает Алексей Полтораков. - Наибольший вызов, если не угрозу, как раз и несет с собой тенденция хвататься "за все и сразу" и "разгребать" все проблемы, вместе взятые.

Транш МВФ "уперся" в Коломойского. Уступать не собирается никто

Получение того же транша МВФ в условиях грядущего кризиса будет само по себе считаться чудом, и если это оно произойдет, то будет подано и Шмыгалем, и Зеленским, как огромная победа. Кредит, вообще-то, очень нужен Украине "уже сегодня", и гарант о нем буквально кричит, призывая нардепов в своем недавнем обращении принять как можно быстрее закон о земле, необходимый для получения транша. При этом другой закон, на принятии которого категорически настаивают мировые банкиры - о гарантиях невозврата национализированных банков (известный как "антиколомойский" закон) - глава государства не упомянул. И это не удивительно: ведь теперь правительство репрезентует олигархов и опирается на их могущество, а Коломойский, несмотря на "выбивание" из верхушки власти его человека - Андрея Богдана, остается очень и очень влиятельным игроком. Кроме того, Игорю Валерьевичу, судя по всему, снова поручили спасать Днепропетровскую область - на этот раз от вируса. Потому-то и закон о гарантиях невозврата снова отложили.

Но поймет ли МВФ такие мотивации Зеленского? Не похоже. Законы о земле и о гарантиях невозврата банков нужны Фонду в одинаковой степени. Задача Шмыгаля от этого только усложняется: ему нужно уговорить МВФ удовлетвориться принятием закона о земле, а об "антиколомойском" законе покамест забыть - как минимум, до завершении всего цикла судебных процессов, связанных с "Приватбанком" и лично его бывшим владельцем. А тем временем ФБР, как стало известно, еще в конце января выдало ордер на арест Коломойского, и отменять его не намерено...

Неожиданно для многих с критикой советов МВФ выступил и Игорь Уманский, указавший, что сотрудничество с Фондом не всегда было полезным для Украины. Что должны думать представители мировых финансовых кругов, слыша такое от чиновника высокого ранга?

Игорь Уманский - управленец, который полезен многим, и на многих "завязан"

"Любые перетасовки в украинском правительстве для Запада - это, прежде всего вызов, необходимость заново выстраивать межличностную коммуникацию, - указывает Алексей Полтораков, - Ситуацию также усугубляют неоднозначные и противоречивые заявления украинских чиновников - от вопроса водообеспечения Крыма, тесно переплетенного с проблематикой международных санкций против РФ, до обсуждения степени готовности и желания Украины развивать отношения с НАТО. Еще большую неоднозначность вносят инициативы таких деятелей, как Сивохо, статус и риторика которого абсолютно непонятны Западу. И подобное недопонимание экстраполируется и на новое правительство.

Еще одно опасение у западных партнеров вызывают слова Зеленского об несправедливо огромных зарплатах иностранных членов наблюдательных советов украинских госкомпаний. Это может означать удаление уже в ближайшее время, под "шумок" карантина, неудобных для Зеленского и олигархов независимых внешних представителей в набсовете того же "Нафтогаза". Причем гарант откровенно и популистически передергивает информацию: ту самую "прибавочную" часть заплаты этим менеджерам выплачивает отнюдь не Украина, а иностранные фонды и организации, заинтересованные в том, чтобы иметь своих людей в проникнутой тотальной коррупцией украинской власти.

"Сразу после смены правительства с Запада прозвучали характеристики нового украинского Кабмина как "олигархического", - указывает Андрей Смолий, - Но следует учитывать, что Западу в условиях коронавирусной паники просто не до Украины. Хотя, естественно, они останутся при своем мнении и далее, и действовать будут соответственно - т.е. очень осторожно, и в зависимости от эффективности антикризисных мер, предпринятых Шмыгалем".

Пока что Западу не до нас - каждый разбирается с вирусом сам

"В целом, Запад будет ждать от Шмыгаля такой себе "клятвы верности" в поддержании общелиберальных ценностей и подтверждения того, что он не будет сворачивать с курса, которым украинские правительства шли со времен Яценюка, - считает Руслан Бортник, - И, только получив доказательства такой лояльности, Запад возобновит с нами сотрудничество, а проще говоря - даст денег. Заметим, их не давали даже "своему в доску" Гончаруку. Тем более, затруднено будет их получение у Шмыгаля, к которому пока вообще не выработано какое-либо отношение, тогда как деньги Украине нужны прямо сейчас".

Правительство "национального спасения"?

Еще один резонный вопрос, который возникает при анализе как персонального состава Кабмина Шмыгаля, так и на задач, перед ним стоящих - это степень его управляемости и единства. По сути, он основан на консенсусе трех сторон - Зеленского-Ермака, Авакова и Ахметова. Коломойский же свое влияние осуществляет теперь, скорее, косвенно - какими методами, писалось выше. Прочие игроки - в первую очередь, Порошенко и Бахматюк - находятся в положении миноритарных акционеров этой сборной олигархическо- технократической "солянки". Более того: ни для первого, ни для второго присутствие "их" людей в Кабмине не гарантирует избавление от уголовного преследования. Впрочем, судьба обоих станет ясна уже в ближайшее время. И если она будет складываться неблагоприятно, это будет означать, что Немчинов и Петрашко перешли под непосредственное кураторство Ермака, и больше не могут считаться репрезентантами своих былых покровителей.

Что касается Шмыгаля, то Зеленский, конечно же, может и его правительство отправить в отставку - в попытках найти крайнего за более чем вероятный кризис карантинной и посткарантинной поры. Но это лишний раз будет свидетельствовать уже не о силе, а о слабости шестого президента. Потому что тем самым станет очевидно его откровенное неумение отобрать компетентных управленцев, а, следовательно, и его собственное неумение управлять и принимать адекватные решения, либо же контролировать исполнение таких решений.

Кто "падет" по итогам карантинной и посткарантинной ситуации - покажут уже ближайшие месяцы

"Зеленский сознательно перешел от политики "новых лиц" к политике "крепких хозяйственников". В принципе, ничего нового не произошло - это уже не первая такая история в Украине, - отмечает Андрей Смолий, - Таких новых лиц было много, например, в первом правительство Ющенко. Вспомним того же Романа Зварича и прочих "варягов" тех лет. Таким же было, во многом, и первое правительство времен Порошенко. И каждый раз им на смену приходили "хозяйственники".

Но парадокс нынешней ситуации состоит в том, что от Шмыгаля, Емца или Петрашко сейчас зависит только одно - не "уронить" страну вообще. Они попали в "переплет" многоактной общемировой драмы. Даже Аваков пока что выступает всего лишь исполнителем заданной ему обстоятельствами партитуры - и не более того. Подлинные хозяева украинской экономики - олигархи. И они могут, несмотря на межличностные противоречия и конкуренцию, сплотиться на данный момент для ее спасения и удержания Украины "на плаву", как государства. Ближайшие полгода покажут их возможности и пределы этих возможностей.

Посмотрим, что получится у технократов "старой закалки" и их олигархических кураторов. На них, как оказалось, лежит теперь миссия действительного, а не риторического, спасения страны. Как бы кому-то это не нравилось.

Павел Ковалев

http://kontrakty.ua/article/152913

