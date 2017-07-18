Создание "Малороссии" не вписывается в минский процесс, - представитель России в ТКГ Грызлов

Создание "Малороссии" не согласуется с минским процессом по урегулированию конфликта на востоке Украины, это часть информационной войны, считает полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, передает "Интерфакс".

"Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет", - сказал он.

"Скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики", - сказал Грызлов.

Напомним, сегодня утром главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" - "Малороссии". По его словам, "столицей" псевдообразования станет Донецк, а идею поддержали в "ЛНР" и "представители регионов Украины". Примечательно, что в "ЛНР" уже опровергли информацию о создании "Малороссии".

Заявление Захарченко украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе завтра на заседании в Минске поставит на обсуждение. В Генштабе инициативу Захарченко назвали "больной фантазией российских марионеток".