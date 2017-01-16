С.Пашинский не будет возражать против снятия неприкосновенности, если этого потребует следствие

Народный Депутат Украины Сергей Пашинский заявил, что не будет возражать против снятия депутатской неприкосновенности, если прокуратура примет такое решение. Об этом он сказал в эфире "112 Украина", передает УНН.

"На сегодняшний день вы можете обратиться в прокуратуру. Ни одну просьбу прокуратуры я не проигнорировал. Я участвую во всех следственных действиях. Если у прокуратуры будет необходимость снимать неприкосновенность, я не буду этому препятствовать", - заявил он.

Напомним, 31 января в с.Хлепча произошла стрельба с участием народного депутата Украины Сергея Пашинского.

Сегодня, 16 января, С.Пашинский обратился в ГПУ с просьбой обнародовать некоторые фрагменты перекрестного допроса, который состоялся 13 января.