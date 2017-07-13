Спасти Добкина от ареста хотели "патриоты" Ляшко, Лозовой и Бригинец

Представление генерального прокурора о согласии на задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина поддержали некоторые представители так называемых патриотических сил

"За" арест проголосовали 242 нардепа, "против" - 28, 12 парламентариев воздержались и 46 - не голосовали, передает "ДС".

Так, во фракции "Блок Петра Порошенко" никто не проголосовал против ареста Добкина. Однако воздержались во время голосования Василий Брензович, Валерий Давиденко, Григорий Заболотный и Леонид Козаченко. Были зарегистрированы в зале, но не голосовали Владимир Арешонков, Юрий Буглак, Ярослав Лесюк, Анатолий Матвиенко, Николай Паламарчук, Александр Спиваковский, Александр Урбанский, Сергей Алексеев, Александ Бакуменко, Сергей Березенко, Александр Бригинец, Олег Великин, Александр Грановский, Виталий Гудзенко, Александр Домбровский, Давид Макарьян, Артур Палатный, Александр Ревега и Татьяна Рычкова.

В "Народном Фронте" против ареста Добкина проголосовал глава Регламентного комитета Павел Пинзеник. Воздержался Ярослав Едаков, а не голосовали Татьяна Донец, Андрей Левус и Максим Поляков.

В "Самопомочи" и "Батькивщине" поддержали арест все присутствующие на заседании депутаты.

В Радикальной партии не поддержали арест Добкина Олег Ляшко и Андрей Лозовой.

Напомним, ранее сегодня Рада лишила неприкосновенности Михаила Добкина, а также дала согласие на его задержание и арест.