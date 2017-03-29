Специалисты НАПК работают в УСС для контроля работы реестра е-деклараций

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталия Корчак сообщила, что IT-специалисты НАПК работают у администратора реестра электронных деклараций - государственного предприятия "Украинские специальные системы" (УСС) для контроля работы реестра.

"На техническом уровне делается все, чтобы реестр работал, как непосредственно системным администратором, так и нашими сотрудниками... У нас айтишники работают круглосуточно, а их у нас не так и много. Они находятся в УСС и они уже контролируют работу, потому что мы уже никому не верим", - сказала она журналистам перед заседанием правительства в среду.

По словам Н.Корчак, в УСС после сбоев реестра неоднократно обещали о скором восстановлении его работы, однако не выполняли этих обещаний, не выполняя таким образом своих обязательств по договору об администрировании реестра е- деклараций.

Как сообщалось, первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова заявила, что НАПК не может объяснить, почему реестр электронных деклараций не работает уже 4 дня.

В свою очередь, в НАПК заявили, что администратор реестра - госпредприятие УСС не предоставило Нацагентству информацию о причине перебоев в работе реестра электронных деклараций и о мерах, которые предпринимаются для устранения неполадок.