Спецпредставитель США по Украине Волкер посетит Москву для встречи с Сурковым

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер намерен посетить Москву (Российская Федерация) для встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Маниле, сообщает "ТАСС".

Как отмечается, рассказывая о результатах встречи с Тиллерсоном, Лавров подчеркнул, что госсекретарь США подтвердил ему намерение Волкера посетить Москву.

"Затрагивали вопросы украинского кризиса. Напомнили о том, что и президент США, и госсекретарь обещали нам, что в ближайшее время приедет специальный представитель США по украинскому урегулированию Волкер. Рекс Тиллерсон подтвердил, что такой контакт с нашим представителем Владиславом Сурковым запланирован и состоится в самое ближайшее время", - сказал он.

Лавров добавил, что по мнению Москвы это будет интересно, поскольку Волкер побывал с визитами во многих столицах.

Ранее Волкер заявил, что в США понимают, что ситуация на Донбассе является агрессией РФ против Украины, а не внутренним конфликтом. По его словам, в Вашингтоне рассматривается вопрос предоставления Украине оборонительного вооружения. Кроме того Волкер отметил, что на территории Украины сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы.

Волкер был назначен специальным представителем США по Украине 7 июля текущего года. Его задача - координировать все усилия госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе.