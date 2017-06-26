Спецслужбы РФ планировали поджог зданий полиции в Херсонской обл. под видом украинских националистов, - СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили злоумышленников, которые готовили поджог зданий Национальной полиции в Херсонской области. Об этом заявил руководитель департамента защиты Национальной государственности СБУ Виктор Кононенко на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

"СБУ был выявлен, задокументирован и блокирован на стадии подготовки совершения террористический акт по админзданийями Национальной полиции в Херсонской области", - отметил Кононенко.

По его словам, провокация была инспирирована спецслужбами России. По замыслу, поджог зданий полиции должен был выглядеть как месть националистических объединений за стычки с правоохранителями 9 мая текущего года.

Представитель СБУ сообщил, что непосредственным организатором указанного теракта стал бывший житель одного из городов Херсонской области Андрей Бардачев.

"Он сегодня воюет в незаконном военизированной формировании "ДНР" и был осужден в Украине за участие в террористической организации. Он перечислил своим сообщникам на Херсонщине аванс для закупки элементов взрывчатого вещества", - сказал руководитель департамента СБУ.

Как сообщалось ранее, также спецслужбы РФ планировали нападение на офис "Батькивщины" в Киеве.