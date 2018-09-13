Спикер МИД Марьяна Беца назначена послом Украины в Эстонии

Президент Петр Порошенко назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Бецу Марьяну Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Эстонской Республике", - говорится в указе.

Беца работает на дипломатической службе в МИД Украины с 2001 года. В 2001- 2005 и 2009-2012 гг работала на дипломатических должностях в Договорно- правовом департаменте МИД.

В 2005-2009 гг была сотрудником посольства Украины в Нидерландах.

В 2012-2015 гг Беца работала в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене.

С 15 июля 2015 года - начальник управления информации, представитель МИД.

Источник: ЛIГА