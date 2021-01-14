ЄСПЛ прийняв заяву України проти Росії щодо окупації Криму

Європейський суд з прав людини прийняв справу України проти Росії щодо окупації Криму та перейшов до розгляду по суті.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у Facebook.

Україна у цій справі просить суд визнати порушення Росією наступних статей:

про право на життя;

про заборону катування;

право на свободу та особисту недоторканість;

право на справедливий суд;

право на повагу до приватного і сімейного життя;

про свободу думки, совісті і релігії.

Також ЄСПЛ підтвердив, що Росія мала ефективний контроль над Кримом ще з лютого 2014 року, а не з часу так званого "референдуму".

Малюська пояснив, що справа має одразу кілька важливих аспектів. Зокрема, юридичний: рішення судів – це не політичні заяви й рано чи пізно вони матимуть юридичні наслідки для топ-чиновників країни-агресора.

У комунікаційному аспекті це важливо, тому що і Україна, і Рада Європи дає зрозуміти: «Крим залишається у наших пріоритетах, ми все пам’ятаємо і будемо доганяти усіх причетних».

Також це важливо у протидії гібридній війні: Росія підтримує міф про «мирне» та «правомірне» «приєднання» Криму.

«Рішення ЄСПЛ — потужний юридичний удар по міфології, яка використовується РФ у гібридній війні. Крим – це історія збройної агресії та грубих порушень прав людини, а не «референдуму» та «мирного волевиявлення», — наголосив Малюська.

Нагадаємо, що у березні 2014 року (невдовзі після окупації Криму), Україна подала скаргу до Європейського суду з прав людини. У ній Київ просить суд розглянути численні приклади порушення прав людини в окупованому Криму. Україна спирається на те, що як мінімум з 27 лютого 2014 року РФ контролює окуповану територію Автономної Республіки Крим, а отже вона і відповідає за дотримання прав людини на півострові.

Бабель

https://babel.ua