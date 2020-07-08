ЄСПЛ відмовився знімати імунітет з екснардепа Логвінського за запитом НАБУ

Європейський суд з прав людини відмовив Національному бюро розслідувань у знятті імунітету з колишнього народного депутата Георгія Логвінського.

Про безпрецедентне рішення ЄСПЛ повідомила Європейська правда.

Логвінський як чоловік судді ЄСПЛ Ганни Юдківської захищений від кримінального переслідування міжнародним правом.

У ЄСПЛ заявили, що НАБУ звернулося до суду з проханням з'ясувати, чи має Логвінський імунітет від кримінального переслідування, а якщо має - то зняти його.

Українські слідчі намагалися позбавити Логвінського міжнародного захисту в межах розслідування справи про шахрайську схему, за якою Україна виплатила 54 млн грн приватній компанії Золотий Мандарин за рішенням ЄСПЛ.

Одночасно із цим ЄСПЛ заявив, що НАБУ порушило Конвенцію про імунітети та привілегії Ради Європи та принципи неупередженого розслідування.

"Деякі слідчі заходи, проведені НАБУ - у тому числі приховане спостереження - поширювалися на Логвінського із чітким наміром збирання доказів стосовно нього і проведення розслідування щодо нього", - зазначили в ЄСПЛ.