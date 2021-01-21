Сполучені Штати залишаться непохитними у своїй підтримці України - Посольство США у Києві

США залишаться непохитними у своїй підтримці України. Про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, передає УНН із посиланням на її заяву з нагоди інавгурації президента США Джо Байдена.

"Поки новообраний президент і його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів у найближчі місяці, дозвольте запевнити вас в одному: США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, щоб вона була заможною, демократичною та вільною, надійно захищеною в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим, і стійкою проти російської агресії", - заявила вона.

Як повідомлялося, обраний президент США Джо Байден 20 січня на церемонії інавгурації прийняв присягу, офіційно вступивши на посаду глави держави. Пізніше Байден вперше прибув в Білий дім як президент США.

У президента Зеленського очікують, що Байден проводитиме антикорупційні заходи в Україні. Зокрема, під час запрошення Байдена до Києва у Twitter президент України допустив помилку у повідомленні англійською мовою.