Справа Медведчука: суд розглядає продовження запобіжного заходу

У четвер, 8 липня, Печерський районний суд Києва розглядає продовження запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку. Він зараз під домашнім арештом.

Як відомо, запобіжний захід закінчується 9 липня.

Як повідомив однопартієць Медведчука Ренат Кузьмін в Telegram, адвокати заявили відвід прокурору Руслану Іжуку. Захист Медведчука мотивує це "упередженістю" прокурора у тексті підозри.

Також захисники нардепа аргументують "упередженість" нібито "прославлянням нацизму та армії "Третього Рейху".

Водночас захист заявив про відвід слідчого судді Сергія Вовка, позаяк, "він особисто зацікавлений і упереджений".

Також під будівлею суду зафіксували невідомих осіб-"тітушок", у яких помітили засоби зв'язку.

На питання журналістів до невідомих осіб щодо необхідності рацій, "тітушки" відповіли, що нічого "не коментуватимуть".

11 травня Служба безпеки провела обшуки у будинку на вулиці Монтажників у Києві, де мешкає нардеп від фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук разом із дружиною Оксаною Марченко.

Згодом генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру у державній зраді депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Вона пояснила, що нардепів підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Росією Криму.

За два дні Печерський суд Києва відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Також суд зобов’язав політика носити електронний браслет.

За даними слідства, афільоване з Медведчуком ТОВ "Нові проєкти" незаконно перереєстрували в Криму, щоб не сплачувати податки в Україні. При цьому підприємство отримало ліцензію на видобуток надр на українському шельфі у Чорному морі до 2046 року, зокрема, на родовищі "Глибока", ресурси якого оцінюються у 38 мільярдів гривень. Інформацію щодо даних георозвідки на шельфі передавали Росії, а Медведчук особисто надіслав Путіну лист із проханням "сприяти розробці родовища".

Також правоохоронці переконані, що Медведчук надіслав Козаку, який перебував в Росії, дані про місцеперебування секретного підрозділу ЗСУ в серпні 2020 року.

Водночас нардепи нібито створили організацію проєкт "Промінь" для нібито навчання та працевлаштування українців в Росії. У СБУ вважають, що у такий спосіб вони сприяли вербуванню українських громадян.

24 червня СБУ провела нові обшуки у Медведчука. 7 липня Печерський районний суд продовжив досудове розслідування у справі.

За матеріалами Слово і Діло, UA: Суспільне