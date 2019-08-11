Справа "Межигір'я": прокуратура оголосила підозри двом екс-президентам і екс-прем'єру

ЗМІ припускають, що, передавши "Межигір'я", Ющенко дав хабар Януковичу, який тоді був прем'єр-міністром, щоб домовитися про дострокові вибори.

У рамках розслідування справи щодо незаконного виведення з держвласності резиденції "Межигір'я", яка згодом дісталося Віктору Януковичу, було оголошено підозри вісьмом особам. Серед них - колишній президент України Віктор Ющенко.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив начальник 2-го відділу управління спецрозслідувань Генпрокуратури Андрій Радіонов, передає ТСН.

"Чому президент Ющенко? Тому що йому і тільки йому за законом напряму підпорядковувалось Державне управління справами і ним розглядались документи, від яких залежала подальша передача резиденції. Наразі повідомлено про підозру 8 особам. Є навіть ті, щодо яких вступили вироки у законну силу. Починаючи від посадовців, зокрема, двох президентів та прем'єр-міністра, і до нотаріусів. Наша тактика (розслідування) - зверху- вниз", - повідомив він.

Він зазначив, що приватизація "Межигір'я" - "складний процес, багатоепізодний. Від початку 90-х сама резиденція "Межигір'я" мала статус державної резиденції. Їх було декілька, і вони були закріплені спеціальними нормативними актами. За часів Кучми було створено Державне управління справами, якому і було передано більшість цих об'єктів. Просто так вивести його з володіння держави було неможливо. Спочатку отримувалось нерухоме майно, і вже потім було заволодіння землею".

2007-го Ющенко хотів дострокових виборів. Саме цього року "Межигір'я" було передане Януковичу, що намагається довести слідство. ЗМІ припускають, що, передавши "Межигір'я", Ющенко дав хабар Януковичу, який тоді був прем'єр- міністром, аби домовитися про дострокові вибори.

"Наразі здійснено повідомлення про підозру за статтею 191, тобто заволодіння. Це теж злочин з ознаками корупції, але це не прямий хабар. Якби було достатньо доказів, що президент з використанням владних повноважень дав хабар, щоб мати можливість розпустити Раду, то зараз ми не маємо достатньо таких даних", - сказав Радіонов.

У Генпрокуратурі розглядають співучасть Ющенка у заволодінні "Межигір'ям".

"Він допомагав іншій особі. Необов'язково, щоб ти отримав у власну кишеню якусь частку майна, це може бути і політичне сприяння. Зараз ми говоримо про корисливий умисел на користь Віктора Януковича", - зазначив Радіонов.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2018 року Печерський райсуд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) державну резиденцію "Межигір'я" у Вишгородському районі Київської області, де з 2010 по 2014 рік мешкав Янукович.

Майно резиденції було заарештоване Печерським райсудом 13 липня 2015 року (рішення підтверджене Апеляційним судом Києва 10 серпня того ж року).

Наприкінці травня АРМА обрала керуючим резиденцією "Межигір'я" компанію "Скомпані".

У червні 2019 року стало відомо, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру Ющенку у справі про механізм виведення з державної власності резиденції "Межигір'я" у 2007 році.

10 липня суддя Печерського суду Києва В'ячеслав Підпалий відмовив у задоволенні клопотання щодо арешту майна Ющенка.

Ющенко відкидає пред'явлені йому обвинувачення. "Так, дійсно, 4 червня за викликом я прибув до слідчого Генеральної прокуратури, де мені було повідомлено про підозру. Коротко суть вказаної підозри зводиться до того, що нібито я з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо заволодіння ним урочища "Межигір'я", - написав Ющенко у Facebook і додав, що вбачає у справі політичний підтекст.