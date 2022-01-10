Справу проти депутата Лероса направлено до суду - ДБР

Держбюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт проти депутата Гео Лероса - його звинувачують у хуліганстві за середній палець на адресу президента Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака, а також в умисному невиконанні рішення суду - за те, що Лерос не спростував інформацію про те, що Єрмак через свого брата "барижить державними посадами". Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі бюро в межах розслідування встановили, що 4 листопада 2021 року депутат, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо найвищих посадових осіб держави.

Йдеться про виступ Лероса, коли він, звертаючись до присутніх у залі парламенту Зеленського та Єрмака, сказав: "Ви головний зрадник у країні". Після цих слів депутату відключили мікрофон, він показав у бік Зеленського та Єрмака середній палець і залишив трибуну.

11 листопада Леросу вручили підозру за статтею про хуліганство.

В іншому епізоді слідчі ДБР встановили, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці у Facebook.

Йдеться про пост Лероса, в якому він опублікував відеозаписи "доказів, як Єрмак через свого брата "барижить" державними посадами, впроваджує свою програму в правоохоронні структури і оборонку (привіт з Росії), ну і звичайно заробіток на державі".

Ухвалою суду Лерос зобов'язаний спростувати цю інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст. Рішення суду 11 серпня 2021 року набуло чинності і діє, повідомили у ДБР.

Там вважають, що депутат навмисне не виконав рішення суду, хоча був належним чином ознайомлений з ним.

Санкції статей, за якими звинувачують Лероса (ч. 1 ст. 296 та ч. 1 ст. 382 КК), передбачають покарання у вигляді штрафу від 500 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі терміном до трьох років.

29 березня 2020 року Лерос опублікував серію відео, на яких брат голови ОП нібито обговорює кадрові призначення за гроші.

Денис Єрмак назвав опубліковані відео "нарізкою з вирваним контекстом".

11 серпня 2021 року Лерос програв Єрмаку апеляцію, суд зобов'язав його спростувати інформацію.

1 вересня 2020-го Слуга народу виключила зі своїх лав Лероса після його критики на адресу чинної влади, зокрема Зеленського та Єрмака.



12 листопада 2021 року Леросу вручили підозру за невиконання рішення суду, який зобов'язав спростувати інформацію про Єрмака.