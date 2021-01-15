Справу за підозрою заступника керівника Офісу Президента має розслідувати НАБУ - рішення суду

Кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента є виключною підслідністю НАБУ і САП, і має бути повернуте до Національного бюро для подальшого розслідування детективами. Це підтвердив Вищий антикорупційний суд. Йдеться про рішення від 13 січня 2021 року, яким зобов'язано Генпрокурора розглянути клопотання щодо необхідності передачі справи від СБУ назад до НАБУ.

У своєму рішенні суддя ВАКС зазначає, що одним із фактів, що досліджується у межах цього провадження, є надання народним депутатом України неправомірної вигоди службовій особі. Відтак, кримінальне правопорушення за ч.3 ст.369 вчинене народним депутатом України і, відповідно до ст.216 КПК України, може бути розслідуване виключно детективами НАБУ.

Рішення про передачу справи до СБУ у подальшому може призвести до уникнення відповідальності за вчинений злочин винними, адже усі зібрані докази будуть визнані судом недопустимими через здійснення розслідування неналежним органом.

Обмежена підслідність передбачена для НАБУ і САП, визначена законодавцями як гарантія ефективного та неупередженого досудового розслідування корупційних злочинів, вчинених топпосадовцями. Закон прямо забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні Національному бюро, до інших органів досудового розслідування.

Директор Національного бюро за погодженням із в.о. Керівника САП звернувся до Офісу Генпрокурора з постановою про витребування кримінального провадження у порядку ст.ст. 110, 216 КПК України та ст. 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України". Крім того, Директор НАБУ надіслав до ОГП постанову про необхідність доручення досудового розслідування у цій справі детективам Національного бюро, з огляду на положення статті 216 КПК України. Однак, Генеральний прокурор вказані рішення не виконує.

Нагадуємо, 23 грудня 2020 року заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента від Національного бюро до Служби безпеки України. Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42.

До цього, 1 грудня, напередодні повідомлення заступнику керівника Офісу Президента про підозру, Генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження та за відсутності будь-яких правових підстав, змінила групу прокурорів, що відтермінувало повідомлення про підозру посадовцю на 17 днів.

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