Справжнім головою митної служби є Івашкович, - Саакашвілі

Ексголова Одеської ОДА, голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив про те, що реальним керівником всієї української митниці є такий собі Івашкович.

Про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Саакашвілі заявив, "Справжнім керівником, щоб ви розуміли, української митниці, який працює під СБУ є такий собі Олександр Івашкович. Це людина, яка контролює IT-систему митниці. Тобто він може будь-який вантаж дивовижним чином випарувати через IT-систему, зупинити, прискорити. Будь- яка система може змінюватися. Івашкович працює при всіх. Поміняють ще 50 таких керівників митниці і він буде все контролювати. Ось і вся історія, як це все. Мені здається ситуація проста".

Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з Вадимом Альперіним, Олександром Чудаковим, Віктором Шерманом, Олександром Кравченком, Володимиром Дідухом, Іваном Бокалом, Валерієм Пересоляком, Юрієм Кушніром, Орестом Фірманюком і Олександром Ерімінчуком. Проти перерахованих громадян також було введено персональні санкції "за контрабандизм".