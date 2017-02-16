США будут поддерживать наращивания потенциала Вооруженных сил Украины, - Пентагон

США будут поддерживать наращивания потенциала Вооруженных сил Украины. Об этом заявил первый замминистра обороны США Боб Уорк в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба Пентагона.

Как сообщается, Уорк и Климкин обсудили недавнюю эскалацию конфликта на Донбассе, а также помощь, оказываемую США в области безопасности и обороны.

"Уорк подчеркнул, что США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и наращивание потенциала Вооруженных сил Украины. Кроме того, он призвал Украину сохранять приверженность к осуществлению реформ, что сделает ее оборонные предприятия более эффективными и действенными", - говорится в сообщении.

В своб очередь, Климкин подчеркнул важность поддержки со стороны США права Украины определять свой собственный курс внешней политики и подтвердил приверженность Украины к выполнению минских соглашений.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что с Россией необходимо вести переговоры "с позиции силы".