США будут вводить новые санкции, пока агрессор не покинет Украину - посол

Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против Российской Федерации до того времени, пока она не выведет свои вооруженные силы из оккупированного Донбасса и не возобновит территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Мы приветствуем "кремлевский доклад" - консолидированный шаг и законодательной ветви власти - Конгресса, и исполнительной власти - администрации президента США Дональда Трампа по имплементации санкций. В разъяснении министерства финансов и Государственного департамента США четко указано, что закон о противодействии противникам США из-за санкций, а там есть Россия, принятый именно в связи с российской агрессией против Украины и аннексией Крыма, поэтому, очевидно, что будут дальнейшие шаги", - заявил он. Читайте также: Госдеп США: После "Кремлевской докладе" ждите новых санкций

По мнению посла, дальнейшие конкретные санкции будут применять в отношении лиц как из упомянутого списка, так и из дополнительных.

Дипломат отметил, что изменение подхода будет только тогда, когда Россия выведет войска с украинской территории, вернет пленных и задержанных, закроет границу с помощью международной миссии - то есть, "произойдет возврат к ситуации, когда суверенитет и территориальная целостность Украины будет восстановлена. Иначе - не только санкции, весь комплекс мероприятий будет оказывать давление на Россию". Читайте также: Сенаторы раскритиковали Трампа за отсутствие новых санкций против РФ

Ранее сообщалось, что 31 января Министерство финансов США представили так называемый "кремлевский доклад" - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть применены санкции. В списке - 210 человек. Читайте также: Секретная часть "кремлевского доклада" содержит новые санкции - Минфин США

Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, другие высокопоставленные политические лидеры и олигархи.