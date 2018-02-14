США бьют тревогу из-за настроения украинцев: тревожный доклад

Украине грозят внутренние потрясения, которые могут поколебать прозападные настроения страны.

Об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Дэна Коутса "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США", сообщает "Голос Америки".

"Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, мысль о том, что коррупция усиливается и обострение политических противостояний в преддверии намеченных президентских и законодательных выборов в 2019-м могут привести к досрочным выборам", - предупредили в разведке.

В докладе говорится, что оппозиционеры попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить Президента Петра Порошенко и правящую коалицию.

Когда в Украине должны состояться следующие выборы? В марте 2019 Украина будет выбирать нового президента. В этот же год должны произойти и очередные выборы в Верховную Раду.