США четко заявили о невозможности проведения какого-либо референдума на оккупированных территориях - Климпуш-Цинцадзе

Соединенные Штаты четко заявили о поддержке выполнения Минских соглашений и невозможности проведения какого-либо референдума на оккупированных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш- Цинцадзе на Национальном оборонном хакатоне по вопросам сферы безопасности и обороны, комментируя информацию о том, что якобы президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

"Была четкая реакция из Белого дома, из Совета нацбезопасности США, что Соединенные Штаты занимают позицию поддержки выполнения Минских соглашений и невозможности проведения референдума на территории страны, которая не контролирует часть своей территории. Поэтому здесь нет предмета для обсуждения", - отметила она.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля со своей стороны подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин.

Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом еще и предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Отмечалось, что пока российский лидер не захотел обнародовать план, чтобы его американский коллега смог лучше его рассмотреть.